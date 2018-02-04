  • BIST 118.119
  • Altın 161,564
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

CHP kurultayının ikinci gününde korsan liste 'savaşı'

»
CHP kurultayının ikinci gününde korsan liste 'savaşı'
CHP'de daha önceki kurultaylarda da korsan listeler ortaya çıkmıştı

488 Parti Meclisi (PM) adayının çıktığı CHP kurultayın ikinci gününde çok sayıda korsan liste de ortaya çıkınca gerçek listeler konusunda karışıklık yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesi olarak  kurultay salonuna dağıtılan anahtar liste de kısa bir süre  gerçek olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine salonda genel başkan listesinin hologramlı olduğu bilgisi yayıldı.

Salona ilk önce İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin olduğu söylenen ‘sol cesaret’ listesi dağıtıldı. Ardından Muharrem İnce’nin kırmızı zemin üzerine yazılan listesi dağıtıldı. İnce'nin  “Umudun P.M Listesi’ başlıklı listesinde PM’ye kendi ekibi ve dışarıdan çok sayıda isim de yer aldı.

Bu listenin ardından salonda sarı zemine ‘önce örgüt’  listesi dağıtıldı. Onlar da listelerinde milletvekili isimleri ve dışarıdan isimlere yer verdi.

Salonu hareketlendiren ise beyaz zemin üzerinde PM adaylarının yer aldığı ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi’ dağıltılması oldu. Bir süre sonra listenin gerçek olmadığı anlaşıldı. Genel başkan listesinde girmeyeceği belli olan isimlere yer verilmesi ise dikkat çekti.CHP kurultayında daha önceki kurultaylarda da korsan listeler ortaya çıkmıştı.

chp.jpegchp.jpgchp2.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor03 Şubat 2018 Cumartesi 13:23
  • Türkiye'deki doktor gözaltılarına AB'den tepki03 Şubat 2018 Cumartesi 13:19
  • Sosyal medyadan Erdoğana'a hakaret eden 3 kişiye gözaltı03 Şubat 2018 Cumartesi 12:03
  • CHP'de kurultay günü03 Şubat 2018 Cumartesi 12:01
  • Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı03 Şubat 2018 Cumartesi 10:59
  • "Türkiye ve NATO birbirinden kopuyor ama dayanışmak zorunda kalacak"02 Şubat 2018 Cuma 14:30
  • Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü02 Şubat 2018 Cuma 13:58
  • Kilis ve Hatay'a 6 roket: Biri ağır 9 yaralı02 Şubat 2018 Cuma 12:56
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı var02 Şubat 2018 Cuma 12:54
  • Reyhanlı'ya roket düştü: 1 ölü01 Şubat 2018 Perşembe 14:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti