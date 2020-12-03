  • BIST 1.327
  • Altın 462,860
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir

»
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir

“Katar ordusuna 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasının bir kuruş alınmadan verilmesini kabul edemeyiz” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimi arkalarına alırlarsa alsınlar tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir.

“Tank palet fabrikası işçileri ‘Tank palet vatandır, vatan satılamaz’ pankartı açmıştı.

“Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oldular.

“Bakınız bakanlar beş saat konuştu, pandemide esnafın sıkıntısını anlatan tek bir cümle kurmadılar.

“Gündemi saptırmak istiyorlar, bu konuların tartışılmasını istemiyorlar.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstiklal Caddesi’nde yeni tedbir: En fazla 7 bin kişi; tek yönde yürünebilecek02 Aralık 2020 Çarşamba 20:02
  • Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama: Böyle bir girişim söz konusu değil02 Aralık 2020 Çarşamba 19:44
  • AİHM, Türkiye Aleyhine Verdiği İhtiyati Tedbir Kararını Kaldırdı02 Aralık 2020 Çarşamba 16:40
  • Kiralık katil tutup kendisini öldürtmüştü: Cinayet sanığına müebbet hapis cezası02 Aralık 2020 Çarşamba 16:35
  • İmamoğlu'ndan suikast ihbarına dair açıklama: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil02 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Aralık Ayında En Az 10 Milyon Kovıd-19 Aşısı Temin Etmiş Olacağız02 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
  • CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevinde çıplak arama yapılmak istendiği iddia edilen kadın mahkumla ilgili soru önergesi verdi02 Aralık 2020 Çarşamba 12:07
  • Türkiye'yi Rahatsız Edecek Plana Almanya Ve Fransa'dan Destek02 Aralık 2020 Çarşamba 10:34
  • 19 bin 500 liralık iş için Cengiz İnşaat'a 17 milyon lira ödenmiş02 Aralık 2020 Çarşamba 10:14
  • Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var01 Aralık 2020 Salı 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti