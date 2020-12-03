CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir

“Katar ordusuna 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasının bir kuruş alınmadan verilmesini kabul edemeyiz” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Kimi arkalarına alırlarsa alsınlar tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi ihanettir.
“Tank palet fabrikası işçileri ‘Tank palet vatandır, vatan satılamaz’ pankartı açmıştı.
“Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oldular.
“Bakınız bakanlar beş saat konuştu, pandemide esnafın sıkıntısını anlatan tek bir cümle kurmadılar.
“Gündemi saptırmak istiyorlar, bu konuların tartışılmasını istemiyorlar.”
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