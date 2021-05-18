  • BIST 1.464
  • Altın 502,281
  • Dolar 8,3476
  • Euro 10,2045
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi

»
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın bilançolarında nasıl sattığı gözükmeyen 128 milyar dolar üzerinden iktidarı eleştirdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu “128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi” dedi.

İktidarın eldeki dövizleri sattığı için “Türkiye’nin ülkenin onuruyla oynar noktaya geldiğini” söyledi:

“’Ben maske takıyorum sen keyfine bak’ diye reklam yaptılar.

“Bir sürü rezalet yaptınız bari bu milletin onuruyla oynamayın. Onu da yaptılar. Ben unutmuyorum, siz de unutmayın.

“Devlette liyakat sistemini yerle bir ettiler. Esnaf kan ağlarken, elektrik parasını ödeyemezken Saray’ın beslemeleri birden çok maaş alarak krallar gibi yaşıyorlar.”

"Benim bu millette bir sözüm var Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım" diyen CHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı yer altı dünyasının çeteleridir" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:32
  • Beyoğlu'nda bir kişi Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:30
  • Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine peş peşe soruşturma17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:00
  • Antalya'da genç kadına 'sokağa şortla kadın' saldırısı: Yerlerde sürüklendi17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:30
  • Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
  • Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Baytemür: Filyasyon ‘ilaç bırakma’ya döndü17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00
  • Türkiye'de 13 milyona yakın genç nüfus var, bunun yüzde 28'i ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile telefonda görüştü17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:45
  • Türkiye'de Kabine 15.00'te toplanıyor, kademeli normalleşme ve 1 Haziran sonrası dönem ele alınacak17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:59
  • La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske'den ilk görsel17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti