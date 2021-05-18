CHP lideri Kılıçdaroğlu: 128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın bilançolarında nasıl sattığı gözükmeyen 128 milyar dolar üzerinden iktidarı eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu “128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi” dedi.

İktidarın eldeki dövizleri sattığı için “Türkiye’nin ülkenin onuruyla oynar noktaya geldiğini” söyledi:

“’Ben maske takıyorum sen keyfine bak’ diye reklam yaptılar.

“Bir sürü rezalet yaptınız bari bu milletin onuruyla oynamayın. Onu da yaptılar. Ben unutmuyorum, siz de unutmayın.

“Devlette liyakat sistemini yerle bir ettiler. Esnaf kan ağlarken, elektrik parasını ödeyemezken Saray’ın beslemeleri birden çok maaş alarak krallar gibi yaşıyorlar.”

"Benim bu millette bir sözüm var Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım" diyen CHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı yer altı dünyasının çeteleridir" ifadelerini kullandı.