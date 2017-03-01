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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmamıştı

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmamıştı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi, başkanlık sistemi sırasında yaşansaydı bugün Türkiye diye bir ülkenin kalmamış olacağını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi, başkanlık sistemi sırasında yaşansaydı bugün Türkiye diye bir ülkenin kalmamış olacağını öne sürdü.

 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

 

"15 Temmuz başkanlık sisteminde olsaydı, bugün Türkiye diye bir ülke kalmamıştı" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Başkanı ele geçirmek Türkiye'yi ele geçirmek demektir." ifadesini kullandı.

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