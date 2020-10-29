CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracağız

Meclis çıkışında konuşan Kılıçdaroğlu “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız” dedi ve ekledi:

“Cumhuriyeti kuranlar bugün aramızda yoklar, onların her birine şükranlarımızı sunuyoruz. O değerlere sahip çıkmak bizim görevimiz.”

Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet gazetesine de bir makale yazdı.

Cumhuriyeti kuranların o dönemki zor koşullarda hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bizlerin de umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Cumhuriyetimizin 97. yaşı kutlu olsun. İkinci yüzyıla giderken Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak ve Cumhuriyetimiz gerçek anlamda kimsesizlerin kimsesi olacaktır… Bunu biz, hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.