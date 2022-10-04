CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüne kanuni güvence teklifini dile getirdiği video paylaşımı sonrası yaptığı konuşmada "Bedeli ne olacaksa olsun yaraları kapatmaya and içtim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Göreceğiz kim samimi kim değil. Bu çağ dışı tartışma artık bitsin" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, kanun teklifinin bugün Meclis'e sunulacağını söyledi.

CHP lideri oy hesabı ile bu adımın atılmadığını da kaydetti.

Altılı Masa'da aday üzerinden ayrışma var iddialarını reddeden Kılıçdaroğlu, masada tartışma yok mesajı verdi.

"Her düşünceye saygı göstermek CHP'lilerin ortak görevidir. Baskı rejimini değil demokrasiyi savunuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, Dezenformasyon Yasası'na karşın gençlerin gerçeği göreceğini savundu.

CHP lideri, Dezenformasyon Yasası'nın amacının "yolsuzlukları gizlemek" olduğunu söyledi.

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısını milletvekilleri sırasında genç partililere seslenerek yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık sloganlarla kesildi.