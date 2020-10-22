CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yapılması gereken; kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya eleman alımlarında yapılan sınavların ardından mülakatların tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi; iktidarı, gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek kapasiteye sahip olmamakla eleştirdi.

Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaparken hakimlik savcılık sınavında mülakatların kaldırılmasını istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Onun üzerine dava açıldı ve mülakatlara bir kamera konması zorunluluğu getirildi Danıştay kararıyla. Böylece mülakatta sınava giren kişi sorulara doğru yanıt verdi mi, vermedi mi, bir haksızlığa uğradı mı, uğramadı mı bu görülecekti. Fakat bir yasa çıkardılar, 'mülakatlara kamera konmaz' diye. AK Parti böyle bir düzenleme yaptı ve maalesef böylece mülakatlarda hangi soruların sorulduğu, siz doğrusunu söyleseniz bile bunu kanıtlayabilecek hiçbir şey yok. Normalde bugün yapılması gereken; sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması. Hesap uzmanlığı sınavında, biz sosyal bilimlerde eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencilerine gider, en parlak öğrencileri hocalarından öğrenirdik ve o öğrencilere rica ederdik 'gel bizim sınava gir' diye. Yani başarılı öğrenciyi kendi kurulumuza almak için gider öğrenciyi 'gel bizim sınava gir' diye zorlardık."