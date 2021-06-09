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CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarın KKTC'ye Geliyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor. 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu yarın KKTC'ye Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor. 


KKTC’de bir dizi temasta bulunacak Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, yarın saat 08.30’da özel uçakla KKTC’ye gelecek ve ardından saat 09.30 Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını, saat 10.00’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret ederek anıtlara çelenk koyacak. 


Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tarafından kabul edilecek. 


Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde saat 11.30’da Cumhuriyet Meclis Başkanı  Önder Sennaroğlu ve 12.00’de Başbakan Ersan Saner, 12.40’ta ise Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek.

 
Kılıçdaroğlu ve heyeti Ana Muhalefet, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edilecek. Kabul saat 13.15’te Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak. 


BAŞÇERİ KONUK HEYET ONURUNA YEMEK VERECEK 
Kılıçdaroğlu ve heyeti daha sonra T.C Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin konuk heyet onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, saat 14.00’te T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konutu’nda yer alacak.

 
Konuk heyet öğleden sonra da temaslarını sürdürecek. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet saat 15.00’te Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’da Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edilecek.

Kabuller Cumhuriyet Meclisi’nde yer alacak. 


Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlanması ardından saat 17.30’da özel uçakla adadan ayrılacak.

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