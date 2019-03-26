"CHP listesindeki PKK'lı" denilen isim: Ben siyasete AKP'de başladım

Hürriyet gazetesinin hükümete yakın medyayı kaynak göstererek yaptığı "PKK'lı ile bağlantılı adaylar" haberindeki listede yer alan Kenan Güler'in daha önce AKP'den aday olduğu ortaya çıktı.

AKP'den 2 ay önce istifa edip CHP'den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Kenan Güler, PKK'lı olmakla itham edilmişti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Güler'in 5 yıl süreyle AKP'de siyaset yaptığı, geçen dönem AKP Mamak Belediye Meclis Üyeliği'ne aday olduğu belirlendi. Kenan Güler, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Ben siyasete AK Parti'de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. 2 ay önce istifa edip CHP'den aday oldum" dedi.

Mamak'ın AKP'li Belediye Başkanı Mesut Akgül de, "Kenan bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP'li, PKK'lı olduğu anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim" diye konuştu.