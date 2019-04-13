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CHP mazbata için tarih verdi

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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının ne zaman verileceğini açıkladı.
CHP mazbata için tarih verdi

İstanbul'da seçimlerin ardından 13 gün geçmesine rağmen sayımlar hala devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ne zaman alacağı merak edilen sorular arasında yer alırken, Maltepe'de meydana gelen AKP-MHP saldırısının yankıları da sürüyor.

İstanbul'daki seçimde oyların yeniden sayımı devam ederken CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Altay sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Altay, "Muhtelemen yarın veya pazartesi mazbatamızı alacağımızı umuyoruz" dedi.

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