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CHP Milletvekili Antmen gazetelere ‘kayıp ilanı’ verdi: 'Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor'

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CHP Milletvekili Antmen gazetelere ‘kayıp ilanı’ verdi: 'Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor'
CHP Milletvekili Antmen gazetelere ‘kayıp ilanı’ verdi: 'Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, organize suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in iddiaları sonrası soruşturma başlatılmamasını eleştirerek, “Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor” ilanı verdi.

CHP'li Antmen, gazetelere verdiği ironik ilanda, şu ifadeleri kullandı:

 Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”

Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”

 

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan 'etkin soruşturma' uyarısı

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da Artı TV'de katıldığı programda, "Mevcut durumda soruşturma açılmasının bir sonucu, hiç de haklı olmayan bir dönemin aklanması sonucunu doğurabilir" yorumunu yaptı.

Durakoğlu, "Soruşturmaların açılması, etkin bir soruşturma yapılarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için yapılmalıdır. Bizim ülkemizde ise yargı, son yıllarda özellikle de siyasal stratejilerin bir parçası olmaya, bir taktik alanı olmaya dönüştürüldüğü için kaygım odur ki, etkin yürütülmeyen soruşturmalar, bir süre sonra çok ciddi biçimde bir aklamanın belgesine dönüşebilir" dedi.

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