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CHP OHAL’e karşı sokağa indi

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Hükümet bu hafta içinde Olağanüstü Hal’i (OHAL) yedinci kez uzatmaya hazırlanırken, ana muhalefet partisi CHP, 16 Nisan referandumunun yıldönümünde OHAL’e karşı sokağa indi.
CHP OHAL’e karşı sokağa indi

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Türkiye’nin 81 ilinde “OHAL’e hayır” sloganıyla oturma eylemleri düzenledi. Oturma eylemlerine ülke genelinde on binlerce kişi katılırken, Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da eylemin merkezi Taksim Meydanı oldu. Taksim Meydanı’nın İstiklal Caddesi ile buluştuğu noktada toplanan vatandaşlar, cadde üzerinde oturarak ve slogan atarak OHAL uygulamalarını protesto ettiler. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protestoda “Hak, hukuk, adalet”, “Susma haykır, OHAL’e hayır”, “OHAL değil, demokrasi” şeklinde sloganlar atıldı.

“OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz”

Oturma eylemine katılan vatandaşlardan biri olan emekli Uğur Ünal, DW Türkçe’nin “Neden buradasınız?” sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bugün buraya ülkem için, halkım için, Cumhuriyet için geldim. OHAL’in artık kaldırılmasını istiyorum.”

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede ağır bir baskı ortamı yaratmasından şikayetçi olduğunu dile getiren Ünal, “Artık çocuğumuz, torunumuzun geleceği için korkar hale geldik. Erdoğan’dan korkuyoruz, bunu açık şekilde söylüyorum” dedi. Ünal, Türkiye’nin geleceği için en kısa zamanda OHAL’in kaldırılıp demokrasiye geçilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Korkarak yaşamak istemiyoruz, artık bu baskılar bitsin.”

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylem nedeniyle Taksim Meydanı etrafında ve İstiklal Caddesi boyunca yüzlerce çevik kuvvet polisi konuşlandırılırken, Taksim Metrosu çıkışı ve Taksim Meydanı polis tarafından ulaşıma kapatıldı. Eylemde kadınların fazlalığı dikkat çekti. Bir grup arkadaşıyla oturma eylemine katılan kadınlardan biri olan Serpil. M., DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla haksız yere işinden olan insanlar için, adalet için ve ‘savaşa hayır’ dedikleri için bu eyleme katıldığını söyledi.

"Özgürlük varsa, niye OHAL var?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in günlük yaşamı etkilemediğine dair söylemini inandırıcı bulmadığını dile getiren Serpil M., “Etrafımıza baktığımızda haklı olarak suçlanan ve ceza alanların yanında, pek çok insanın da haksız yere işini kaybettiğini, hapse atıldığını görüyoruz. FETÖ adı altında bir sürü insan haksızlığa uğruyor. Bunu protesto etmek için bugün buradayım” diye konuştu.

Türk bayrağı ile eyleme katışlan isimlerden biri olan özel sektör çalışanı Hakkı Şahin de, eyleme katılan diğer insanlar gibi “OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz” dedi. OHAL’in yedinci kez uzatılmasını doğru bulmadığını ifade eden Şahin, “Madem Türkiye’de demokrasi var, o zaman OHAL niye?” diye sordu. Türkiye’de hükümetin iddia ettiği gibi özgürlük ve demokrasi ortamı olmadığını söyleyen Şahin, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, herkes özgür burada. Kimse bizi bu şekilde kısıtlayamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görevini yapsın, biz de görevimizi yapalım. Artık bu OHAL’i kaldırmaları lazım” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren protesto eyleminin ardından, grup olaysız dağılırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yaya trafiğine tekrar açıldı.

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