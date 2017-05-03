CHP resmen açıkladı: Kongre süreci başladı

CHP'li Tekin Bingöl, kongre sürecini başlattıklarını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl ''Bugün itibariyle olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz'' dedi.

Toplantı sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl içinde bizim olağan kongre takvimini ve ardından da Parti Meclisi'ni alacağı tarihte olağan kurultayımızı yapacağız. Bugün itibariyle olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Kongre sonrası Parti Meclisi kurultay tarihini belirler. Takvimimiz oldukça geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Bugünden itibaren olağan kongre takvimimiz başlatılmıştır. Olağanüstü kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil. Olağanüstü kurultay bizim gündemimizde yok.''