CHP saat verdi: Gözaltına alınan İmamoğlu için Saraçhane'de eylem çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınmasının ardından CHP'den bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'de eylem çağrısı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diye yazdı.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gelen tepkiler sürerken, CHP, İmamoğlu için Saraçhane'de protesto çağrısında bulundu. "Milletin iradesine sahip çıkıyoruz" metniyle yayımlanan çağrıya göre vatandaşlar bu akşam saat 20.30'da Saraçhane'de bir aray gelecek.

"Milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de sosyal medyadan CHP'nin çağrısını yineleyerek, "Milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz" dediği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.

Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"