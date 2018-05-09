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CHP, seçim şarkısı için Yıldız Tilbe ile anlaştı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldız Tilbe'ye ait olan ve sözlerinde "1-2-3-4 tamam daha da katlanamam'' geçen 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı.
CHP, seçim şarkısı için Yıldız Tilbe ile anlaştı

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren CHP, söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma yaptı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI PATLAMA YAPTI

Sözlerinde ''1-2-3-4 tamam daha da katlanamam'' geçen şarkı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ''Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz'' sözlerinin ardından sosyal medyada yeniden patlama yaptı.

CHP'NİN SEÇİM ŞARKISI OLACAK

Paylaşımların ardından muhalefetin de ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçti. Ancak CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkı önümüzdeki günlerde CHP'nin seçim şarkısı olarak meydanlardan çalınacak.

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