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CHP seçime girecek mi? Karar açıklandı

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CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı. 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimine katılma kararı alınan toplantı sonrası açıklama yapan Ekrem İmamoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında açıklama yapacağını belirterek, “Bu süreci hep b
CHP seçime girecek mi? Karar açıklandı

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bu sabah saat 10.00’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda seçimi boykot etmenin uygun olmadığı belirtilerek yenilenecek seçime katılma kararı alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Verimli bir toplantı oldu. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var. Tüm süreci genel başkanımız grup toplantısında anlatacak. Bu süreci hep beraber tamir ve tedavi etmeliyiz. Milletimize şunu söyleyelim gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Hem demokrasimiz hem İstanbul adına” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi’nden ayrılan İmamoğlu saat 13.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şeye karşın getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, YSK’nin kararının ardından dün akşam saatlerinde de Merkez Yönetim Kurulu’nu toplamıştı.

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