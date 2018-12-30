CHP "Seni seviyorum" sloganını kullanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Seni seviyorum” ifadesinin seçim döneminde ana söylemlerden biri olacağını belirtti. "Seni seviyorum İstanbul" ya da "Seni seviyorum Ordu" gibi örneklerle kullanılacağını açıkladı. Torun, seçim kampanyasının pozitif bir dile sahip olacağını, polemikten uzak duracaklarını ifade etti.

CHP, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kampanya çalışmalarına devam ederken, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin yürüteceği kampanya hakkında bilgi verdi.

"Martın sonu bahar"

Partisinin kampanya dilinin "çok pozitif" olacağını belirten Torun, “Martın sonu bahar” sloganıyla hareket edeceklerine işaret ederek, “Bu ülkede kır çiçekleri açacak diyoruz. Toplumsal barışın, huzurun, kardeşliğin sözünü veriyoruz. İçinde bulunduğumuz tüm olumsuzlukların yerelden genele çözümüyle ilgili somut önerilerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’ya açıklamalar yapan Torun, Türkiye’de demokrasi, hukuk ve özgürlükler tesis edilecekse bunun yerelden genele doğru olması gerektiğini kaydetti, “Biz, başlangıçtan beri üç temel ayak kurduk. Birincisi, günlük yaşadığımız sorunlar; ekonomiden sağlığa, eğitimden güvenliğe kadar. İkincisi, ayrışma ve ötekileşme… Toplum arasında derin bir fay hattı açıkladı. Bırakın siyasi görüşlerin farklı olmasını, bir evin içinde yaşayan iki insan bile ayrışma noktasına geldi. Üçüncü olarak; huzur çok önemlidir. Evinde huzuru olmayanın sokakta huzuru olmaz, sokakta huzur yoksa da ülkede huzur olmaz. Bir evde huzur olabilmesi içinde o evde çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bu ülkenin kaynaklarının verimli ve yerinde kullanıldığında hepimize yetecek kadar olduğuna eminiz. Bu hükümetin her türlü israfına, hoyratlığına karşın ülke yine ayakta kalabiliyorsa, bu ülkenin zenginliği hepimize fazlasıyla yeter” dedi.

"Seni seviyorum"

CHP’nin yerel seçim sloganlarının kampanya döneminde sürekli geliştirilerek güncelleneceğini dile getiren Torun, bütün iller için “Seni seviyorum” ifadesinin seçim döneminde ana söylemlerden biri olacağına işaret ederek, “Seni seviyorum İstanbul” ya da “Seni seviyorum Ordu” gibi örneklerle kullanılacağını söyledi. Torun, “Martın sonu bahar” ve “Derman belediyeciliği” gibi ana söylemin yanı sıra her ile özgü sloganların da olacağını kaydetti. Gerçekleştirilen bölge toplantılarında her bölgeye özgü verilerin el edildiğini kaydeden Torun, söz konusu veriler üzerine slogan çalışması yapıldığını ifade etti. Torun, CHP’nin 31 Mart için kullanacağı seçim müziğinin de yeni bir melodiden oluşacağını ve dinlendiği zaman baharı çağrıştıracağını dile getirdi.

Polemikten uzak bir kampanya dili

Torun, kampanya dilinin polemikten uzak olacağını belirterek, “Hiçbir tartışmaya girmeyeceğiz, asla cevap vermeyeceğiz” görüşünü dile getirdi. AK Parti’nin ayrıştırıp, kutuplaştırarak seçim sürecini yönetmek istediğini söyleyen Torun, “Onların tuzağına gelmeyeceğiz. Biz herkesi kucaklayan, dini, dili, etnik yapısı ne olursa olsun, başka partiye mensup olsun olmasın, herkesi kucaklayan bir dil kullanacağız” değerlendirmesini yaptı. Kampanya kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok fazla miting yapmayacağını dile getiren Torun, Kılıçdaroğlu’nun kampanya döneminde ikna edebileceği kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, farklı toplumsal kesimlerle bir araya geleceğini, görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.