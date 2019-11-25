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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye yanıt: Partimizde çete olmaz

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP içinde bir grubun komplo kurduğunu savunan CHP’li siyasetçi Muharrem İnce’nin açıklamalarının ardından “CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvai Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız, Saray'a bakacaksınız” de
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye yanıt: Partimizde çete olmaz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP içinde bir grubun komplo kurduğunu savunan CHP’li siyasetçi Muharrem İnce’nin açıklamalarının ardından “CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvai Milliye ruhunu bulmuşlardır. Çete arıyorsanız, Saray'a bakacaksınız” dedi.

Ankara’da partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması düzenleyen Öztrak, “Bu kumpasın iki amacı vardır. Birincisi, milletin aş, iş sorununu gizlemek. İkincisi, milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır” diye konuştu.

Öztrak "İnce CHP içindeki çete diyor. Ortada bir kafa karışıklığı var" diyen gazeteciye de, "Burada bir kafa karışıklığı yok. CHP içinde çete olmaz" yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü, “Senaryosunun Saray'da yazıldığı belli olan kumpasın açık hedefi CHP ve onun Genel Başkanı'nadır” diye konuştu.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Perşembe günkü köşe yazısında bir CHP’li siyasetçinin gizlice Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü, Erdoğan’ın kendisine “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir” dediğini söylemişti.

Turan sonradan kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söylemiş ve gelişmeyi doğrulamadan bunu yazarak hata yaptığını açıklamıştı.

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