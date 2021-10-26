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CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyecek

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CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyecek
CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurdu.

 

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