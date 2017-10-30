CHP, 'Suriye'ye Türkiye üzerinden silah gönderildi' açıklamasını sordu

CHP, eski Katar Başbakanı'nın 'Suriye'ye Türkiye üzerinden silah gönderildi' açıklamasını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim'in, aralarında Fetih el Şam’ın da(eski adıyla El Nusra) bulunduğu Suriye'de silahlı muhaliflere Türkiye üzerinden silah gönderildiği yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Katar devlet televizyonuna konuşan eski Başbakan Casim, Doha yönetiminin, Suriye'de silahlı muhalifleri Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD ile desteklediğini, desteklenen gruplar arasında Fetih el Şam’ın da bulunduğu söyledi.

Casim, Suriye'ye gönderilen silahların Türkiye üzerinden gittiğini ve dağıtımın ABD güçleri tarafından yapıldığını ifade ederken "El Nusra Cephesi'ne yardım gitmiş olabilir ama IŞİD'e değil" dedi.

Eski Başbakan Casim, "Durum bu olsa bile ‘Nusra kabul edilemez' olarak nitelendikten sonra yardımlar durduruldu" diye konuştu.

'BERBEROĞLU'NUN HAPİSTE TUTANLAR CASİM HAKKINDA DAVA AÇACAK MI?'

CHP'li Cankurtaran, Casim'in Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili sözlerine ilişki yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin, Suriye krizinin ilk gününden Suriye'deki radikal örgütlere destek olunmasının hata olduğunu söylediğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Şimdi suç ortakları olan ülkeler bile bu hatayı kabul ediyor. Enis Berberoğlu'nu hiçbir delil olmadığı halde Türkiye'nin sırlarını deşifre etmekle suçlayarak hapiste tutanlar Casim hakkında da dava açacak mı? AKP Hükümeti'nin devlet sırrı dediği şeyi sağır sultan bile biliyordu. Benzer şekilde CHP olarak MİT tırları haberi çıkmadan aylar önce Hollanda Parlamentosu'nun elinde Türkiye üzerinden Suriye'ye silah gönderildiğine dair belgeler olduğu ortaya çıktı. Bu gerçeklere karşın sırf siyasi nedenlerle ve CHP üzerinde baskı kurmak için bir milletvekilinin, Anayasa'ya aykırı olarak cezaevinde tutulması hem yasadışıdır hem de insanlık suçudur."

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan durdurulan MİT tırlarındaki silahlar haberindeki bilgileri gazetenin o dönemki genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada 'gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan 14 Haziran 2017'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı.

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' eylemi gerçekleştirilmişti. Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezası kararı, 9 Ekim'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu ve yeniden yargılama kararı verildi. Buna karşın Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.