CHP TBMM Grubu basına kapalı toplandı

CHP TBMM Grubu, parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, halk oylaması kampanyasında bugüne kadar sürdürülen çalışmalar ele alındı.

CHP TBMM Grubu, parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda, halk oylaması kampanyasında bugüne kadar sürdürülen çalışmalarla bundan sonra yapılacaklar ele alındı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının bir diğer amacının ortak söylemin bir kez daha gözden geçirilmesi olduğunu belirtti.

Özel, şöyle devam etti:

"Yapılan yanlışlardan uzak durulacağı, bundan sonraki süreçte performansın artarak devam etmesi gerektiği vurgulandı. CHP'nin meseleyi bir parti meselesi değil bir memleket meselesi olarak ortaya koymasının, bayrak olarak Türk bayrağını kullanmasının, ortak geleceğimiz için tehlikeleri söyleyen ama negatif bir dil kullanmayan ve eğer hayır çıkarsa toplumdaki kutuplaşmanın ortadan kalkacağına yönelik bugüne kadarki CHP'nin dile getirdiği samimi söylemlerin seçmende karşılık bulduğu söylendi. Geriden gelip öne geçmiş durumda bu değişikliğe ve kutuplaşmaya 'Hayır' diyenler. CHP, yapıcı söylemlere, güler yüzlü, genç bir kampanyaya devam edecek."

Kampanya sürecinin bir "Taktik savaşları" şeklinde geçtiğinin çok açık olduğuna işaret eden Özel, "CHP'nin taktiği ne diye kimse bakmasın, taktiği güler yüz, içtenlik, samimiyet, inandığını savunma, savunduğunun arkasında durabilme. CHP, sahada oynanan güzel futbolla, centilmence mücadeleyle bugüne kadarki yapıcı tavrını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Kampanya şarkısı hazırlanıyor

Kampanya şarkısına yönelik bir soru üzerine Özel, tüm Türkiye'nin ezberinden, hep bir ağızdan söyleyeceği bir kampanya şarkıları bulunduğunu açıkladı.

Özel, "Şarkı duyulduğunda herkesi mutlu edecek ama bu işin sürpriz tarafını, merak uyandıran beklenti yönünü zedelemek bana düşmez. Birkaç haftalık süreçte, bütün Türkiye'yi mutlu eden bir şarkıyı, hep birlikte söylüyor olacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesinin ardından yaşanan "Bayrak" tartışmalarına ilişkin soru üzerine Özel, "İçinde bulunduğumuz durum, 'Türkiye'nin fiili durumunu anayasaya yazalım, birileri anayasaya uymuyor, bunları anayasaya yazalım' denilen fiili durumun ne olduğu ortada. 16 Nisan günü vatandaş buna 'evet' mi diyecek 'hayır' mı diyecek ona karar verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya anketleri

Kampanya anketlerine yönelik bir soru üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "2 ila 4 puan geriden başladığımız mücadelede, 4 puan civarında önde olduğumuza yönelik araştırma geliyor." açıklamasını yaptı.

Özel, şu görüşlerini aktardı:

"Kesin hayırcılar olarak kendisini tanımlayanların oranı yüzde 42'ler noktasında. Bir ay önce 'kararımızı verdik, kesin evet' diyenlerin oranı 28'e düşmüş durumda. Bir ayda bu konuda bilgilendikçe, dinledikçe fikir değiştiren, 'Evet' üzerinde konsolide edilmiş kitlede bir kırılmadan bahsediliyor. Kararsızların 'Hayır'a yönelik dağılımı kadar buradaki farklılaşma son derece önemli. AKP'nin çantada keklik gördüğü ve üzerinde hiçbir şey söylemediği seçmenin dahi demokrasiden, umuttan ve önümüzdeki süreçte bir tek kişi kararının hatalı olması durumuyla ilgili endişelerinden dolayı fikir değiştirmeye başlaması çok umut verici. Bir ay öncesine göre hem sayısal olarak hem moral olarak güçlü hissediyoruz. Yukarıdaki toplantının tablosu, geride başladığı bir maçta devre arasına önde girmiş olan ve her dakika daha iyi futbol oynayıp, birbiriyle dayanışması artan bir ekibin, 'İşler yolunda gidiyor, hata yapmayalım, moralleri yüksek tutalım.' dediği ve hem kendi taraftarından destek gören birtakımın karşı tribün tarafından da alkışlanmaya başlandığı bir süreci yaşadığımızı gösteriyor. CHP, bu meseleyi bir parti meselesi olarak görmüyor. Sahadaki iki takımın birleşiminin milli takım olduğunun farkındayız. Kendi takımımızı bir kenara bıraktık, milli takımın başarısı için tüm stattan destek bekliyoruz."