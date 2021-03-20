CHP ve İyi Partili AKPM üyelerinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması; AKP'li Başkan Yıldız, istifaya çağrıldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu CHP ve İyi Partili Üyeleri, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'ı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından istifaya çağırarak, "Aksi halde hem Delegasyon üyelerini hem de yabancı muhataplarımızı yanıltmış bir politikacı konumunda bulunacaksınız" dedi.

AKPM Türk Grubun CHP ve İyi Partili Üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet Yıldız'a hitaben yaptıkları açıklamada, "Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşadığı büyük gerileme karşısında milletvekilleri olarak suskun kalamayız" dedi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini öğrendik. Kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok önemli bir adım olan bu Sözleşmenin bir gece yarısı Anayasaya ve yerleşik uygulamalara aykırı şekilde yürürlükten kaldırılması kabul edilemez. Ayrıca Anayasa, kişi hakları ve temel haklara ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yapılamayacağını kayıt altına almaktadır. Ama hepsinin ötesinde Sözleşmenin öngördüğü hakları ve tedbirleri yurttaşlarımız Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşlarından daha az hak etmiyorlar.

Sayın Yıldız,

Avrupa Konseyi kapsamında katıldığınız toplantılarda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasının yanlış olacağını ve Türkiye’nin sözleşmede kalacağını birçok defa belirttiniz. Bizler de sizi bu görüşleriniz nedeniyle takdir ettik. Bugün gelinen aşamada Delegasyon Başkanlığı görevinden ayrılmanızın uygun olacağını düşünüyoruz. Aksi halde hem Delegasyon üyelerini hem de yabancı muhataplarımızı yanıltmış bir politikacı konumunda bulunacaksınız.

Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşadığı büyük gerileme karşısında milletvekilleri olarak suskun kalamayız. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı bu demokratik gerilemeden bağımsız değildir. Türkiye’yi evrensel değerlerden koparma girişiminin bir ileri adımıdır. Bu girişimlere karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtir, saygılar sunarız.