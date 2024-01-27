CHP ve TİP seçim iş birliği için çalışma grubu oluşturdu

İki parti, seçim iş birliği kapsamında, muhalefete, özellikle de sol muhalefet partilerinin birbirlerine karşı “kaybettirmeme taktiği” izlemesi konusunda görüş birliğine vardı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmeye genel başkanların yanı sıra TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin katıldı.
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