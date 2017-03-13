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SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

CHP Yalova Milletvekili İnce: Hollanda, haddini bil, terbiyesizlik yapma

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CHP Yalova Milletvekili İnce: Hollanda, haddini bil, terbiyesizlik yapma
CHP Yalova Milletvekili İnce, "Nerede olursa olsun büyükelçilik toprağı bizim toprağımızdır. Hollanda, haddini bil. Bizim Bakanımızı oraya sokmamazlık yapamazsın, terbiyesizlik yapma." dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandum kampanyası için geldiği Isparta'da Valilik önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa hitap etti. 

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavırlarına tepki gösteren İnce, bu konuda her zaman hükümete destek vereceğini söyledi.

"Kapıkule'den sonra Türk hükümetinin yanında oluruz"

"Biz CHP’nin milletvekilleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kiminle sorun yaşarsa, Kapıkule’den sonra biz Türk Hükümetinin yanında oluruz. İster AKP ister MHP ister başka bir parti, Türkiye’yi kim yönetiyorsa biz bizi yönetenlerin arkasında oluruz." diyen İnce, Hollanda ve Almanya’yı bu davranışından dolayı kınadıklarını kaydetti.

"Hollanda, haddini bil"

Bakan Kaya'nın Türk Büyükelçiliğine sokulmamasını "terbiyesizlik" olarak nitelendiren İnce, "Büyükelçilik toprağı aynı Isparta’da bu Valilik Meydanı gibi bizim toprağımızdır. Nerede olursa olsun büyükelçilik toprağı bizim toprağımızdır. Hollanda, haddini bil. Bizim Bakanımızı oraya sokmamazlık yapamazsın, terbiyesizlik yapma. Ama biz Hükümete dönüp de 'Ey Hükümet sen de milletini kandırma, kanun orada duruyor.’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

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