CHP:1 trilyon dolar, haksız olarak iktidar yandaşlarına tahsis edildi!

CHP Ekonomi Masası: 1 trilyon dolar, haksız olarak iktidar yandaşlarına tahsis edildi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, partisi tarafından düzenlenen ‘Ekonomi Masası Toplantısı’nda “1 trilyon dolarlık bir kaynağın iktidar yandaşlarına haksız olarak tahsis edildiğini tespit ettik. Açık ihale ile kapalı/pazarlık usulü ihale arasındaki farkı gösteren bir gerçek bu” dedi.

CHP, İstanbul’da ‘Ekonomi Masası Toplantısı’ düzenledi. Toplantıda ‘Üreten Ekonomi’, ‘Çalışan ekonomi’ ve ‘Hakça Paylaşan Ekonomi’ başlıklı paneller düzenlendi.

"Beştepe’deki sarayın kaç paraya mal olduğunu bilmiyoruz"

‘Hakça Paylaşan Ekonomi’ başlıklı panelde ‘Gelir Dağılımı, Kamu Hizmetlerinde Saydamlık’ konusunda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, “1 trilyon dolarlık bir kaynağın iktidar yandaşlarına haksız olarak tahsis edildiğini tespit ettik. Açık ihale ile kapalı/pazarlık usulü ihale arasındaki farkı gösteren bir gerçek bu.

Sayın Genel Başkan onlarca kez sormasına rağmen bu Beştepe’deki sarayın kaç paraya mal olduğunu bilmiyoruz. Bu sarayda hangi ithal malzemelerin kaç liraya alınarak kullanıldığını bilmiyoruz. Katar’dan alınan uçağın parasının nasıl ödendiğini bilmiyoruz, bu uçağın alınmasıyla tank-palet fabrikasının satışıyla ilgili olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

"Türkiye’de vergi rekabeti vergi adaletini unutturdu"

Aynı panelde 'Adil Vergi Sistemi' konusunda bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi Türkiye’de vergi rekabetinin vergi adaletini unutturduğunu belirterek “Türkiye’de dolaylı vergilerin oranı yüzde 36, doğrudan vergilerin oranı yüzde 64. Bu oranlarda OECD ortalaması ise neredeyse yarı yarıya; yüzde 48’e yüzde 52” bilgisini paylaştı.

Kayıt dışı istihdamı önlemenin tek yolunun sosyal güvenlik prim oranlarının indirilerek prim gelirlerinin arttırılmasından geçtiğini söyleyen Hamzaçebi, “Oysa şu anda Türkiye’de çok yüksek prim oranlarıyla çok düşük prim hasılatı elde ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

"AKP iktidarında işçi intiharları yüzde 300 artı"

Aynı panelde “Örgütlü Toplum ve İstihdam Güvenliği” başlığıyla sunum yapan CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba ise AKP iktidarı döneminde işçi intiharlarının yüzde 300 arttığını ve yasaklanan 16 grevle 300 bin işçinin grev hakkının elinden alındığını belirterek “Türkiye’de bir yandan sendikal haklar çiğnenirken diğer yandan yandaş sendikalaşma inşa ediliyor. Çalışanlar yandaş sendikalara üye olmaya zorlanıyor” dedi.