  • BIST 98.860
  • Altın 186,297
  • Dolar 4,6207
  • Euro 5,4060
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
FLAŞ HABERKazadan 1 ay sonra hayatını kaybetti

CHP'de İnce'den sonra üçüncü aday

»
CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor.
CHP'de İnce'den sonra üçüncü aday

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yanlıları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlarken üçüncü bir başkan adayı ortaya çıktı. Eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlık için aday olduğu iddia edildi.

İnce'ye yakın Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ve eski milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını başlattı. Buna karşılık, bazı belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu için devreye girdikleri belirtildi. 

HALUK PEKŞEN DE ADAY...CHP’de Kılıçdaroğlu ve İnce’den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. Aydınlık’ta yer alan habere göre; CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen. Yakın çevresi şu anda Pekşen’in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Altı soruda Türkiye ve dünyada idam cezası04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37
  • Binali Yıldırım 'son başbakan' olarak tarihe geçti04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:22
  • Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı yeni değil04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
  • Erdoğan'ın en güçlü silahı: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri03 Temmuz 2018 Salı 15:25
  • Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi03 Temmuz 2018 Salı 15:03
  • Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye sert cevap...03 Temmuz 2018 Salı 12:38
  • OHAL Kalkıyor mu?03 Temmuz 2018 Salı 08:44
  • Son dakika : Türkiye'de emekliye flaş zam açıklaması!03 Temmuz 2018 Salı 08:41
  • AK Parti'de 3 vekil istifa mı ediyor? Elitaş'tan flaş açıklama02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43
  • 'Dünya Erdoğan'ı durdurmaya çalışıyor'02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti