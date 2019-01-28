CHP'de tartışmalı PM toplantısı; işte belirlenen adaylar

CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 18 saat sürdü. CHP, 31 Mart'teki yerel seçim için 145 adayını daha belirledi.

Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.

Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı. Kaftancıoğlu, daha sonra istifasını geri çektiğini açıkladı.

Yaşanan tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu, olumlu yanıt alamayınca toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

PM'de bazı ilçe belediye başkan adayları çok az farkla kabul edilirken, oylamada, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yeniden adaylık için gerekli oyu alamadığı ifade edildi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası gecenin en çok konuşulan konularından biriydi. Ancak bu istifa kararının ardından 7 saat sonra istifadan vazgeçtiğini duyurdu.

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Şişli ve Maltepe bir sonraki toplantıya kaldı

Küçükçekmece, Beyoğlu, Şişli, Maltepe ve PM'de reddedilen Silivri adayı ise bir sonraki toplantıya bırakıldı.

İzmir'de 27 ilçede adaylar belirlendi. MYK'dan çıkan listede yer alan Bayraklı adayı olarak gösterilen Cevat Durak da PM'den vize alamayan bir başka belediye başkan adayı oldu. MYK'da Bodrum'da mevcut başkan Mehmet Kocadon ile yola devam kararı verilmişti. Ancak PM'de Kocadon'un adaylığı kabul görmedi.

CHP'li Torun'dan açıklama

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek şu açıklamayı yaptı:

"Şu ana kadar toplam 697 belediye başlan adayımızı açıklamıştık. Bugün itibariyle 847 belediye başkan adayımızı açıklamış oldu. Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Biz bütün çalışmalarından dolayı Parti Meclisine de şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaklaşık 100 civarında belediyemiz kaldı. Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız. Tüm adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planladığımız şekilde devam ediyor.

Yerel yönetimler bunun ilk ayağı olacak. İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın halkımızın sorunlarını çözecek, onlara eşit yurttaş olma imkanı sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkmış olacak. Biz açıkladığımız adaylara inanıyoruz. Kendi yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart'ta bir çok belediyeyi kazanmış olarak ülkemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız.

(Şişli ve Kadıköy adayları) Arkadaşlarımız yeniden değerlendirmek üzere MYK'ya gönderdi, yeniden değerlendireceğiz."

“Mezar kazsınlar” diyen isim geri çekildi

MHP'den Siverek adayı olacağı dönem "Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Bucak'ın MHP'yle ters düşmesi sonrası CHP adayı olacağı iddiası tepki çekti. Bucak da ismi PM'ye sunulup çekilen isimler arasında yer aldı.

Aday listesi şöyle: