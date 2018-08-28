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CHP’de tek adama yeni başkaldırı, 9 Eylül Hareketinden muhtura

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CHP’de muhaliflerden sonra bu kez de ‘eski tüfekler’ harekete geçti. ‘9 Eylül Hareketi’, parti yönetimine karşı manifesto yayımladı. CHP’de fetret dönemi yaşandığı belirtilen manifestoda, Kılıçdaroğlu’na ‘Yeter’ mesajı verildi
CHP’de tek adama yeni başkaldırı, 9 Eylül Hareketinden muhtura

CHP'de Muharrem İnce'nin etrafında toplanan muhaliflerin tüzük kurultayı için imza toplama konusunda karar vermesi beklenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine eski CHP'liler de başkaldırdı. Aralarında eski genel sekreter Önder Sav ile eski genel başkan Deniz Baykal'a yakın isimlerin de olduğu bir grup eski partili Kılıçdaroğlu'na karşı manifesto yayımladı. Kendilerine '9 Eylül Hareketi' adını veren grubun 'Yeniden CHP' sloganıyla yayımladıkları manifestoda, aralarında eski milletvekilleri Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter, Enis Tütüncü'nün de olduğu 11 ismin imzası yer aldı. CHP'ye karşılık beklemeden oy veren milyonlarca seçmenin onarımı zor bir hayal kırıklığı yaşadığı kaydedilen manifestoda "Onları bu hayal kırıklığına, yanlış uygulama ve politikalarla, umut verici ama gerçek dışı demeçlerle, çöken sayım sistemiyle CHP Genel Merkezi yaşattı. Seçimden sonra toparlanmayı ve yeniden umut verecek gelişmeleri bekleyen milyonlar, tekrar olumsuz bir ortama girmek zorunda bırakıldılar. CHP umut olmaktan uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde CHP, 2 Halk Oylaması, 3 Genel Seçim, 2 Yerel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere tam dokuz kez yenilgiye uğradı. İşte burada, Sayın Genel Başkan ve 8 yılda 10 kez değiştirdiği MYK üyeleriyle, bu sürede azledip yenilerini getirdiği 130'dan fazla Genel Başkan Yardımcısının ortak bir tavrına tanık olmaktayız. Bu da, 8 yıldır parti içi iktidarda tam yetki ve sorumlulukla (Bazen de sorumsuzlukla) bulunmalarına karşın, başarısızlıklarının nedenini geçmiş yönetim ve yöneticilere bağlamakta, eski yönetimi kendi yanlışlarına gerekçe göstermektedirler" denildi.

DERTLERİ ADAYLIK YARIŞI

CHP'de parti içi muhalefetin tepkilerine rağmen kurultay taleplerine kulak tıkayan Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlerin, adaylık yarışının telaşına düştü. Muhaliflerin olağanüstü kurultay ve 'değişim' taleplerini karşılamayan Kılıçdaroğlu, 29 Ağustos'ta önce Parti Meclisi'ni toplayacak ardından da 15 Eylül'de milletvekili kampında yerel seçim stratejisini netleştirecek. CHP'de yerel seçim startıyla birlikte de adaylık yarışı başlayacak. Kulislerde ise parti içi muhalefetin ilgisinin de yerel seçimlere kayacağı ve kurultay hesapları yerine büyükşehirler başta olmak üzere pek çok ilde adaylık hesaplarının ön planda olacağı ifade ediliyor.

FETRET DÖNEMİ

CHP'de yeni bir çatlak oluşturan manifestoda şöyle denildi: Ne hazindir ki CHP şimdi parti içi kavgalar nedeniyle fetret dönemini yaşıyor. Oysa CHP Türkiye'ye en çok bugün gerekli. Bu da partinin bir an önce fabrika ayarlarına dönmesi, YCHP (Yeni CHP) gibi sıfatlardan arınıp gerçek kimliğine kavuşması ile mümkündür. Bu zor görevi örgütteki Kurultay delegelerinin yarısından fazlasının güvensizlik beyan ettiği Sayın Genel Başkan gerçekleştiremez.

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