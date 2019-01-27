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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

'CHP'de Tunç Soyer oybirliğiyle MYK'den geçti'

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Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak CHP MYK’sından geçtiği belirtildi.
'CHP'de Tunç Soyer oybirliğiyle MYK'den geçti'

CHP Genel Merkezi'nde bu sabah saat 10.00'da başlayan MYK toplantısında sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı.

 

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Hızlı başlayan toplantı sonucunda CHP Genel Merkezi'nden ilk çıkan Tunç Soyer oldu.

"Hayırlısı Olsun" diyen partilere "Teşekkür ederim" yanıtını veren Soyer'in CHP MYK'sından geçtiği belirtildi.

Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının CHP MYK’sında oybirliğiyle onaylandığı öğrenilirken, saat 15:00'de başlayan Parti Meclisi toplantısının ardından açıklama bekleniyor.

Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını açıklamasından 3.5 ay sonra "İzmir'de çıkan tablo adaylığımla ilgili tarihi sorumluluk yükledi" diyerek aday olduğunu belirtmişti.

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