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CHP'den Bahçeli'ye İmamoğlu yanıtı

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Torun, Ekrem İmamoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılmasına ilişkin “Bu şahıs ne geziyor Münih’te? Şayet bilmediğimiz bir görevi varsa söylesin" sözlerine tepki gösterdi.
CHP'den Bahçeli'ye İmamoğlu yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılmasına ilişkin “Bu şahıs ne geziyor Münih’te? Şayet bilmediğimiz bir görevi varsa söylesin" sözlerine tepki gösterdi.

Torun, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'u da yönetir, şehrini Avrupa'da temsil de eder. Asıl rezalet, milleti yoksulluğa mahkum eden iktidara koltuk değneği olmaktan çekinmeyip, halkı için çalışan belediye başkanlarımıza acizce saldırmaktır" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Torun, şu ifadeleri lullandı:

"Rahatsız olma Sayın Bahçeli! Ekrem İmamoğlu İstanbul'u da yönetir, şehrini Avrupa'da temsil de eder. Asıl rezalet, milleti yoksulluğa mahkum eden iktidara koltuk değneği olmaktan çekinmeyip, halkı için çalışan belediye başkanlarımıza acizce saldırmaktır."

Bahçeli, İmamoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılması ile ilgili, “İstanbul Belediye Başkanı Münih’te hangi sıfat, hangi görev, hangi sorumlulukla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih’te? İstanbul Belediye Başkanı hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiçbir yüz kızarıklığı emaresi göstermeden Türkiye’yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir” demişti.

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