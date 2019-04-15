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CHP'den Binali Yıldırım'ın açıklamasına yalanlama

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"Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala..."
CHP'den Binali Yıldırım'ın açıklamasına yalanlama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "12 bin 200 oy farkı var" açıklaması yapan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AKP'li Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına itirazlara yönelik açıklama yaptı. 

Yıldırım'ın "12 bin 200 oy farkı var" açıklamasına CHP'den jet yalanlama geldi. Yıldırım, canlı yayında açıklama yapmaya devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala..." diyerek şu mesajları paylaştı:

Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz Yalan çok ama bir somut örnek YSK son durum bilgisi: 
Ekrem İmamoğlu 4.170.058 
Binali Yıldırım 4.156.170 
Fark 13888

“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim 
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351 
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661 
Artış: 2.310

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