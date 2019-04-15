CHP'den Binali Yıldırım'ın açıklamasına yalanlama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "12 bin 200 oy farkı var" açıklaması yapan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AKP'li Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına itirazlara yönelik açıklama yaptı.

Yıldırım'ın "12 bin 200 oy farkı var" açıklamasına CHP'den jet yalanlama geldi. Yıldırım, canlı yayında açıklama yapmaya devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala..." diyerek şu mesajları paylaştı:

Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz Yalan çok ama bir somut örnek YSK son durum bilgisi:

Ekrem İmamoğlu 4.170.058

Binali Yıldırım 4.156.170

Fark 13888

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