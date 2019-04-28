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CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz

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CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz
CHP'den Erdoğan'a tepki: Şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde düzenlenen saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Öztrak “İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Linç girişimini mazur göstermeye çalışanlar bu linç girişiminin ortağıdırlar. CHP olarak linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesi için takipçisi olacağız. Kimse bize şehit cenazelerine gitmeyin demeye cürret edemez. Bizim şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz” ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztarak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımız mazbatalarını aldılar ama itirazlar sürmektedir. Bu demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Seçimle gelenler seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yapılan itiraz ve açıklamaların hiçbir gerçekliği yoktur. Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası seçim mevzuatı ve içtihadıdır. Pusula şaşarsa bunun vebalini demokrasimiz ağır öder. Kurul baskılara boyun eğmemelidir.

Öte yandan böylesine bir kritik dönemde puslu hava yaratmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hafta önce yapılan linç girişimini CHP Parti Meclisi olarak lanetliyoruz. Linç girişimi hukuku devre dışı bırakmak isteyenlerin milletimize ve demokrasimize düzenlediği bir operasyondur.

İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Linç girişimini mazur göstermeye çalışanlar bu linç girişiminin ortağıdırlar. CHP olarak linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesi için takipçisi olacağız. Kimse bize şehit cenazelerine gitmeyin demeye cürret edemez. Bizim şehitlere kelle diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz. CHP terörle, teröristle asla yan yana getirilemez ama iktidarın bugüne kadar terörle ve teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri onları her yerde takip edecektir. Milletimiz 31 Mart'ta bölücü dilin sahiplerine gereken dersi vermiştir.”

Erdoğan ne demişti?

AKP'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na saldırıya yönelik “Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi hayal, serap gibi göstermeye çalışıyor. Çok daha ötesine geçmemiz pekala mümkündür. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Biz terör örgütünün güdümündeki parti ile birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz. Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı, onları taciz edeceksin. Onları Ardahan'la saldıranlarla bir tutamazsın. Sana kol kola gezdiklerin saldırdı. CHP genel başkanın polis memurunun şehit olduğunda 'Rüzgar eken fırtına biçer' demesini iyi hatırlıyoruz. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Sadece milletimizi değerlerini, şehitlerimizin aziz hatırasını savunuyoruz” demişti.

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