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CHP’den Falyalı mesajı: Susurluk dönemi geri geldi

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu iddiaları ile gündeme getirdiği Halil Falyalı’nın suikast sonucu öldürülmesine CHP’den ilk açıklama geldi.
CHP’den Falyalı mesajı: Susurluk dönemi geri geldi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu iddiaları ile gündeme getirdiği Halil Falyalı’nın suikast sonucu öldürülmesine CHP’den ilk açıklama geldi.

CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, sosyal medya hesabından gerçekleşen suaikast hakkında açıklama yaptı. Antmen’in paylaşımı şu şekilde:

“Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü. AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi. Hem de kat be kat fazlasıyla!”

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