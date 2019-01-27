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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

CHP'den flaş İzmir gelişmesi Tunç Soyer'in adı sunuldu

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CHP İzmir adayını belirledi. İzmir Büyükşehir adaylığı için Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu. Soyer, Seferihisar'da belediye başkanlığı görevine devam ediyor. 2014'te ikinci kez belediye başkanı seçilmişti.
CHP'den flaş İzmir gelişmesi Tunç Soyer'in adı sunuldu

Yaklaşan yerel seçimler nedeni ile partilerde aday telaşında da tansiyon yükselmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi, saat 10.00'da Merken Yürütme Kurulu ile toplantıya başladı. Toplantının şu ana kadarki en flaş haberi ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına dair yaşandı.

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismini MYK'ya sundu. Kabul edilmesi durumunda isim PM'de oylanacak. MYK'nın 5 saat sürmesi tahmin ediliyor.

PAZARTESİ'YE KADAR SÜREBİLİR
CHP'deki toplantı MYK ile bitmeyecek.Saat 15.00'te ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'un ilçe belediye adaylarının da belirleneceği toplantının Pazartesi gününün ilk saatlerinde de sürmesi bekleniyor

CHP Lideri'nin A Takımı ile yapacağı MYK sonrası adı sunulan adaylar Parti Meclisi'ne sunulacak. Merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye adayı da resmen bu toplantı sonrası açıklanacak.

İZMİR'E TUNCAY ÖZKAN VE KAMİL OKYAY
İzmir için favori isim Tunç Soyer ancak  Parti Meclisi'nde bir direnç olması durumunda, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır gibi isimler de olasılık dahilinde tutuluyor. Toplantıda İzmir'in 28 ilçe belediyesi için de aday belirlenecek.

TUNÇ SOYER KİMDİR: 1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.  2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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