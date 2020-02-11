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CHP'den İdlib için TBMM'de genel görüşme çağrısı

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İdlib konulu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme yapılması çağrısında bulunacak.
CHP'den İdlib için TBMM'de genel görüşme çağrısı

İdlib konulu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme yapılması çağrısında bulunacak.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan önergede şu ifadeler yer alıyor:

Bütün bu gelişmeler, İdlib'de gerilimin hızla tırmandığını, TSK ile Suriye Ordusu'nun her an sıcak çatışmaya girebileceğini göstermektedir. Ayrıca, Rusya ve İran'ın bu konudaki tutumlarının ülkemiz lehine olmayabileceği, İdlib'deki TSK unsurlarının bölgede bulunan El Kaide uzantılı terörist örgütlerin de hedefi olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir."

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