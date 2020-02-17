CHP'den İş Bankası açıklaması: CHP'nin İş Bankası hisselerinden geliri yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı gündeme ilişkin açıklamalarında İş Bankası'na da değindi:

Bu konu gündeme ara ara getiriliyor. CHP’nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş gelir yok. CHP’nin görev verdiği kişiler Atatürk’ün vasiyetini temsil etmek üzere orada bulunuyorlar. İş Bankası’na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası’nı Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor. Böyle bir buhran döneminde sırf tartışma yaratmak için Türkiye’nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Bizim insanımız açlıktan kendini yakıyor, böyle bir ortamda bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk’e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk’ün vasiyetinin takipçisi olacağız."