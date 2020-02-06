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CHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye yanıt: Saray rejiminin muhafızı

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CHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye yanıt: Saray rejiminin muhafızı
CHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan MHP'ye yanıt: Saray rejiminin muhafızı

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP'nin Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "MHP, Kılıçdaroğlu'na siyaseten veremediği cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği güvenceyle yargı üzerinden vermeye çalışmaktadır. MHP, saray rejiminin muhafızıdır" dedi.

MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel"MHP, 1950'lerin tahkikat komisyonunun utancına ortak olmuştur. Bileğini bükemediği ana muhalefet partisinin bileğini bükmek için yandaş savcı ve hakimlerden medet ummaktadırlar" dedi.

'2014'te CHP ile ortak cumhurbaşkanı adayı nasıl çıkardın o zaman?'

Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na siyaseten veremedikleri cevabı, kendilerine büyük ortağın verdiği imtiyaz ve güvenceyle yargı üzerinden vermeye çalışmaktadır. MHP, saray rejiminin muhafızıdır. O muhafız alayının üç çavuşu da dün üzerlerine düşen, verilen emri yerine getirmişlerdir. O sırada çığ altındaki can mücadelesinden ve ülkenin çektiği acılardan bihaber saray rejiminin muhafızı üç çavuş, kendilerine verilen görevi yerine getirmişlerdir. Savcılar, hakimler, kayıtlar, MİT, JİTEM'in yapamadığını, saray rejiminin muhafız alayının üç çavuşu yapacaksa ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Zamanlaması kendileri açısından talihsiz olmuştur. Tarihsel açıdan büyük bir ayıba ortak olunmuştur. '2010'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir, geldikten sonra CHP milli duruşunu terk etmiş, gayrimilli şeyler yapmıştır' diyorlar. 2014'te bu CHP ile ortak cumhurbaşkanı adayı nasıl çıkardın o zaman?"

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