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CHP'den önerge: Kılıçdaroğlu ve yakınlarının mal varlığı araştırılsın

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CHP'den önerge: Kılıçdaroğlu ve yakınlarının mal varlığı araştırılsın
CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu ve yakınları hakkındaki Meclis Araştırma Önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Man Adası belgeleri" ve CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan yolsuzluk tartışması sürüyor. CHP, Kılıçdaroğlu ve yakınlarının mal varlığının araştırılması için önerge verdi. AKP ise bu hamleyi "siyasi manevra" olarak nitelendirdi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu ve yakınları hakkındaki Meclis Araştırma Önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Partinin grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, şu ifadeler yer aldı:

"Yolsuzlukların önlenebilmesi adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışının başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere tüm siyasetçiler ve üst düzey kamu yöneticileri tarafından benimsenmiş olmasına bağlıdır.

"Temiz siyaset yapanlar hesap vermekten hiçbir zaman korkmazlar, dürüst olduklarını her fırsatta topluma ispatlamaktan kaçınmazlar ve halka hesap vermeyi siyasi ve kişisel bir sorumluluk olarak kabul ederler."

Önergede ayrıca "CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertleri ve yakınlarının mal varlığının ve kaynaklarının araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz" denildi.

AKP'li Şentop: Bu oyunları daha önce görmüştük

CHP'nin verdiği araştırma önergesi, Ankara'da taktiksel olarak AKP'yi "köşeye sıkıştırma manevrası" olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın yakınlarının off-shore cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulu bir şirket aracılığıyla "vergiden kaçındığı" iddiasını gündeme taşıyan CHP, AKP'nin de Erdoğan'ın yakınları dahil, off-shore hesapları bulunan siyasetçilerin de TBMM tarafından araştırılmasını talep etmişti.

CHP'nin bu hamlesine AKP'den ilk tepki, "siyasi manevra" yönünde oldu.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 1990'lı yıllarda da benzer siyasi hamlelerin yapıldığını, bütün siyasi liderlerin malvarlığının araştırılması için önergeler verildiğini ancak sonuçta ciddi bir araştırma yapılamadığına işaret edip, "Bu oyunları daha önce görmüştük" yorumunu yaptı.

Bundan sonra ne olacak?

CHP'nin Kılıçdaroğlu hakkında verdiği araştırma önergesinin, TBMM'de ay sonunda tamamlanacak olan bütçe görüşmeleri sonrasında ele alınması bekleniyor.

Komisyonun kurulabilmesi için ise AKP'nin kararı önemli olacak.

Meclis Araştırma Komisyonu ancak TBMM'de çoğunluğu elinde bulunduran AKP'nin de "kabul oyu" vermesi halinde kurulabilecek.

Ancak, AKP'nin önergeye "kabul" oyu vermesi, Erdoğan'ın yakınları hakkında da benzer önergenin verilmesinin gündeme gelmesine yol açacağı için iktidar partisinin bu konuda dikkatli olacağı yorumları yapılıyor.

AKP'nin "ret oyu" kullanması halinde ise CHP'nin, lideri hakkında talep ettiği Meclis Araştırması, AKP oylarıyla engellenmiş olacak.

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