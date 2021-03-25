CHP'den önerge: Milli Piyango’da doğru gitmeyen bir şeyler var

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Milli Piyango'nun özelleştirilmesi sonrası yaşananların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Hamzaçebi "Milli Piyango’da doğru gitmeyen bir şeylerin olduğu açıktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Milli Piyango ve şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimince Demirören Holding'in ortağı olduğu Sisal Şans'a devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Hamzaçebi, yapılan zamlar ve çeşitliliği artırılan oyunlara rağmen hasılatın sözleşmede verilen taahhüdün çok gerisinde kalacağını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Milli Piyango bayiliği, özellikle de seyyar Milli Piyango bayiliği yapan çok sayıda dar gelirli vatandaşımız ile aileleri mağdur olmuştur. Sözleşmede yaklaşık 15.000 piyango-şans oyunları ve 5.000 iddaa olmak üzere toplam 20.000 bayinin haklarının korunmasına yönelik bir şarta yer verilmemiş, özelleştirmenin ardından bayilerin prim oranları ve kâr marjı düşürülmüştür. Öte yandan Sisal Şans A.Ş. hasılat taahhüdünü gerçekleştiremediği gibi Milli Piyango bilet satışları da düşmüştür. Milli Piyango’da doğru gitmeyen bir şeylerin olduğu açıktır."