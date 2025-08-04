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CHP'den "sahte diploma" açıklaması: Organize suçlar cenneti

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BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu’nu sert sözlerle eleştiren Özçağdaş, "Kendi e-imzasının kopyalandığını bile fark etmemiş. Biraz utanma olsa şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olurdu" dedi.
CHP'den "sahte diploma" açıklaması: Organize suçlar cenneti

Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlemesine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) basın açıklaması düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı basın açıklamasında siber güvenlikten sorumlu kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sessizliğini eleştirdi. "Biraz utanma olsa Ulaştırma Bakanı ve BTK başkanı şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olurdu. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sanki siber güvenlikten Tarım Bakanlığı sorumluymuş gibi” dedi.

"Dijital egemenliğine saldırı"

Türkiye'nin dijital güvenliği açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Özçağdaş, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu dijital skandal, diploma, ünvan sahtekarlığı, Türkiye'nin dijital egemenliğine saldırıdır. Lise, üniversite diploması dağıtıyorlar, ehliyetlerde başarısız olanları başarılı hale getiriyorlar. 400'den fazla akademisyenin ünvanlarını değiştiriyorlar, başarılı hale getiriyorlar.

Bu kadar skandal ortaya çıkmış, bizim siber güvenliğimizi sağlayacak BTK Başkanı hiç konuşmuyor. BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, kendi e-imzasının kopyalandığını bile fark etmemiş.

Türkiye'nin bebeklerini Yenidoğan Çeteleri'nin elinde öldürdünüz. Ondan sorumlu İl Sağlık Müdürü'nü Sağlık Bakanı yaptınız. Türkiye'nin kendi ticaretine bakan turizmcisini bakan yaptınız 78 kişinin yanmasını engellemedi; yanında getirdiği adamların yargılanmasını engelledi."

"Organize suçlar cenneti"

Erdoğan'a seslenen Özçağdaş, yetkililere istifa çağrısı yaptı:

"Memleketin ormanları yandı, yıkıldı THK'nın uçakları uçmadan orada duruyor. MEB'de 19 milyon çocuk kerameti kendinden menkul programlarınızla eğitim alıyor, LGS'de ÖSYM'de her yerde sınav soruları çalınıyor. Akademisyenler parayla, torpille unvan alıyor ve utanmadan sıkılmadan para alıyor.

Buradan sesleneyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan! Siz ve arkadaşlarınızın ürettiği bu tek adam rejiminin yarattığı açıkla Türkiye'yi bir organize suçlar cennetine döndürdünüz. Bu yaşadığımız da odur.

Bu bir ulusal egemenlik krizidir. Sorumlularının derhal istifa etmesiyle başlanarak ucu nereye gidecekse gitmesi sağlanmalıdır!"

(AB)

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