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CHP’den Sayıştay’a yanıt: 'Sayıştay, denetçilerini yalanladı'

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“Sayıştay kendi denetçilerinin yapmış olduğu tespitleri yalanlama durumuna geldi” diye tepki gösterdi.
CHP’den Sayıştay’a yanıt: 'Sayıştay, denetçilerini yalanladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, Sayıştay’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili 2017 denetim raporlarında yer alan tespitlerin, “kamu zararı veya usulsüzlük unsuru taşımıyor” açıklamasına, “Sayıştay kendi denetçilerinin yapmış olduğu tespitleri yalanlama durumuna geldi” diye tepki gösterdi.

Öztrak, Sayıştay’ın yaptığı açıklamanın ardından, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerine İçişleri, Adalet Bakanlıklarından, mülki idare amirleri, valilere, Hakimler Savcılar Kurulu’na kadar hemen her kesimin karıştığını belirterek, ”Karışmadık bir Sayıştay kalmıştı. En son Sayıştay da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı seçimine karışmak durumunda oldu, bu vahim” dedi.

Raporda, Sayıştay denetçilerinin yaptığı tespitlerin yer aldığına işaret eden Öztrak şu görüşleri dile getirdi:

“Sayıştay,kendi raporunda yer alan kendi denetçilerinin yapmış olduğu tespitleri yalanlama durumuna girdi. Burada usulsüzlük yolsuzluk tespit ettik demediği sürece hukuken yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili dava açmak mümkün değil. Ama bu işin usulsüz olduğuna dair, hukuksuz olduğuna dair Sayıştay denetçisinin tespiti var. O tespite karşılık ilgili kurum da diyor ki, yani İBB de diyor ki, ‘gelecek sene bu işi çözeceğim, düzelteceğim.’ Sayıştay yönetimi altına şöyle bir karar yazıyor, 'önümüzdeki senelerde izlenecektir'. Bu, orada bir hukuksuzluğun olmadığı anlamına gelmiyor."

Büyükşehir belediyesine bağlı KİPTAŞ’ın, kar payını ödemediğinin Sayıştay’ın 2017 denetim raporunda net olarak görüldüğünü belirten Öztrak, “Sayıştay, bugün şimdi verdiği cevapta diyor ki, ‘2018 yılında ödemiş. 2018 yılında ödediğini bilmiyoruz çünkü 2018 denetimi henüz elimizde yok, elimizde bizim 2017 raporu var. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman sSyıştay’ın da bu işin için girmesi, Türkiye’de kurumsal yapının çok büyük tahribata uğradığını gösteriyor. Bu İstanbul’un rantı ne büyük ranttır ki Tüm kurumları tahrip etmekten yönetim çekinmiyor” diye konuştu.

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