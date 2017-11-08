​CHP'den seçim barajı önerisi

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülme ihtimaline yönelik verdiği mesaj sonrası "Biz seçim barajı olmaması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'de yüzde 10 olan seçim barajı ağır, düşürülmeli" şeklindeki sözleri sorulan Bülent Tezcan, "Seçim barajı ile ilgili bizim düşüncemiz çok net. Barajlı seçim, barajlı demokrasi demektir. Biz seçim barajı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok kanun teklifi verdik, seçim barajı hiç olmamalıdır. Israrla belli bir barajda mutabakat aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir ama arzu edilen hiç olmamasıdır. Yüzde 10 kabul edilebilir bir baraj değildir" yanıtını verdi.

Bursa'da bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Tezcan, Türkiye'deki iş kazalarının, iş cinayetlerine dönüştüğünü belirtti.

'YILMAZ EĞİTİM SİSTEMİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU BİLMİYOR'

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye'de eğitimin hala ciddi ve esaslı bir sorun olmaya devam ettiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yeni sistemi açıklarken, Türkiye'deki eğitim sisteminin ne durumda olduğunu da itiraf ettiğini vurguladı.

Yılmaz'ın Türkiye'deki okullarının yüzde 90'ının niteliksiz olduğunu itiraf ettiğini söyleyen Tezcan, AK Parti hükümetlerinin 6 kez sınav sistemini değiştirdiğini vurguladı.

'BERBEROĞLU DAVASI BİR ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ'

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili ilginç bir noktaya geldiklerini dile getiren Tezcan, "İstinaf mahkemesi hukuka aykırılıkları tek tek anlatarak bozdu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise 'bu davaya bakmıyorum' dedi. Enis Berberoğlu davası bir ateş topu oldu, kimse elinde tutmuyor. İstinaf da 14. Ağır ceza da topu atıyor. Siz top gezdirirken Berberoğlu hapishanede. Anayasa Mahkemesinin kararları ortada. Çok açık hukuka aykırılık var ortada." şeklinde konuştu.​