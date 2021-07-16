CHP'den sonra TİP de TBMM'ye Türkiye'ye sokulmayan Kıbrıslıları sordu

Ali Bizden ve Ahmet An'ın Türkiye'ye girişinin yasaklanması konusu ile ilgili Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması talebiyle TİP, TBMM'ye soru önergesi sundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Bağımsızlık Yolu Türkiye halklarını temsil etme meşruluğunu kaybetmiş AKP-MHP şer ittifakının yaptıklarından, Türkiye halklarının sorumlu olmadığının bilincindedir. Bu gerçeğin vurgulanması, gerek halkımızın kendi içinde Kıbrıslı-Türkiyeli diye ayrıştırılmasına gerekse de Kıbrıs ve Türkiye halklarının birbirine düşmanlaştırılmasına izin vermemek için önemlidir. Bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi milletvekili Erkan Baş’ın bu konu ile ilgili TBMM’ye verdiği soru önergesinin anlamlı olduğunu bir kez daha vurgularız.”

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