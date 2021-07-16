  • BIST 1.362,720
  • Altın 500,28
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

CHP'den sonra TİP de TBMM'ye Türkiye'ye sokulmayan Kıbrıslıları sordu

» »
TİP’ten Türkiye’ye giriş yasağı getirilen Kıbrıslı Türkler için soru önergesi
CHP'den sonra TİP de TBMM'ye Türkiye'ye sokulmayan Kıbrıslıları sordu

Ali Bizden ve Ahmet An'ın Türkiye'ye girişinin yasaklanması konusu ile ilgili Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması talebiyle TİP, TBMM'ye soru önergesi sundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Bağımsızlık Yolu Türkiye halklarını temsil etme meşruluğunu kaybetmiş AKP-MHP şer ittifakının yaptıklarından, Türkiye halklarının sorumlu olmadığının bilincindedir. Bu gerçeğin vurgulanması, gerek halkımızın kendi içinde Kıbrıslı-Türkiyeli diye ayrıştırılmasına gerekse de Kıbrıs ve Türkiye halklarının birbirine düşmanlaştırılmasına izin vermemek için önemlidir. Bu çerçevede Türkiye İşçi Partisi milletvekili Erkan Baş’ın bu konu ile ilgili TBMM’ye verdiği soru önergesinin anlamlı olduğunu bir kez daha vurgularız.”

erkan_bas.jpg

 

İlgili haber:

Kıbrıslıların T.C.’ye Alınmaması TBMM’de!

TIKLA OKU Kıbrıslıların T.C.’ye Alınmaması TBMM’de!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmabaşar yazdı... Diyalog  imkanı kaldı mı? UBP Başkan seçebilecek mi? Zeki Müren bizi de görecek mi?16 Temmuz 2021 Cuma 15:49
  • BKP’den, CTP ve TDP’nin Kararına Destek16 Temmuz 2021 Cuma 15:44
  • KTÖS'den CTP ve TDP'nin aldığı karara selamlama16 Temmuz 2021 Cuma 15:43
  • Başbakan Saner, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Heyetini Kabul Etti16 Temmuz 2021 Cuma 15:27
  • 1 İthal ve 2 Yerli Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü; 2 Yerli Üründe İse Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi16 Temmuz 2021 Cuma 15:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Türk Kızılayı’nın Katkılarını Unutmamız Mümkün Değildir”16 Temmuz 2021 Cuma 15:24
  • BASS Lİ-KOOP LTD’te Yasa Dışı Referandum Yapıldığını İddia Etti16 Temmuz 2021 Cuma 15:11
  • HP Parti Meclisi toplanmadı, HP Meclise girip Erdoğan'ı dinleyecek mi?16 Temmuz 2021 Cuma 15:10
  • Barış Harekatı’nın 47. Yıldönümü…20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Tören ve Etkinliklerle Kutlanacak16 Temmuz 2021 Cuma 15:08
  • PGM 26 olayı aydınlattı16 Temmuz 2021 Cuma 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti