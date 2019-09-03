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CHP’den Soylu’ya peş peşe “Pejmurde ederiz” yanıtı

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İçişleri Bakanı Soylu, Ekrem İmamoğlu için "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" demişti
CHP’den Soylu’ya peş peşe “Pejmurde ederiz” yanıtı

3 HDP'li belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP’den peş peşe yanıt geldi. Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun"Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin" ifadelerini kullanırken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine!" dedi.

Bursa’da yapılan düzensiz göçle ilgili değerlendirme toplantısına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesini sert sözlerle eleştirdi.

Soylu, İmamoğlu’na yönelik olarak, “Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken, terörist cenazelerinde yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın” ifadesini kullandı.

Seyit Torun: Haddinizi bilin

Soylu’nun açıklamalarına tepki gösteren CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “‘Atanmış’ bir Bakanın, ‘seçilmiş’ bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin” dedi.

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