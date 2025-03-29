CHP'den tarihî miting | İmamoğlu milyonlara yapay zekâ ile seslendi; Özel, merkez medyaya meydan okudu, yeni boykot listesi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla bütün ülkede yaygınlaşarak süren Saraçhane Meydanı protestolarının en büyüğünü, bugün Maltepe’de düzenledi. Mitingi Silivri'den takip eden İmamoğlu, yapay zekâ ile seslendirilmiş ve görselleştirilmiş videosunda, "Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise İmamoğlu'nun iktidara çağrısını ileterek; "Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar" dedi.

Mitingde, İmamoğlu'nun miting için kaleme aldığı mektubun bir kısmı da yapay zeka ile seslendirildi. Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da birer konuşma yaptı. Mitingde yeni boykot listesini de vatandaşlarla paylaşan Özel, miting yayınını kısa süre sonra kesen HaberTürk'ü eleştirdi, miting yayınını vermeyen NTV'yi boykot listesine ekledi. Özel, NTV'ye reklam verenleri ve Doğuş markaları; Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret ve Volkswagen'i de boykot ettiklerini açıkladı.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta şafak baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanması sonrası başlayan protestoların merkezi, İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu. Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak CHP adayı Nuri Aslan'ın seçilmesi öncesinde sona erdirilmişti. CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yapılan son eylemde, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" diyerek bugünkü Maltepe Mitingi'ni duyurmuştu. DEM Parti de Maltepe mitingine katılacağını açıklamıştı.

Vatandaşlar miting alanına giriş yaparken "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganları attı.

"Sarayın hekimi olmayacağız"

Türk Tabipleri Birliği de, "Sarayın hekimi olmayacağız" sloganlarıyla alana doğru ilerledi.

İmamoğlu için imza kampanyası

"Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için özgürlük" sloganıyla yapılan mitingde; CHP, İmamoğlu için imza topladı.

Aslan: Bir adım geri atan bizden değildir!

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mitingde "Bir adım geri atan bizden değildir" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, vatandaşlara seslendi; "Yalnız değilsin!" sloganları atıldı

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, miting alanındaki vatandaşlara seslendi. Dilek İmamoğlu'nun sahneye çıktığı sırada; "Yalnız değilsin!" sloganları atıldı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Mücadeleye devam. Ekrem için değil, geleceğimiz ve çocuklarımız için mücadeleye devam! Ekrem bayram günü sevdiklerine sarılamayacak. Tüm ekip arkadaşları ve aileleri de bu bayram sevincini eksik yaşayacak. Elbette içimiz yanıyor ama gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez!

"Evlatlarımıza haksız, hukuksuz yere siyasi maksatlarla kolayca suçlu ilan edip parmaklıklar ardına koyamazsınız"

Soruyorum size hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir, kim millete zincir vurabilir? Ekrem’in tutuklanması herkesten çok gençlerin kanına dokundu. Adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu en çok gençler hissettiler. Onun için bir araya geliyorlar, tepkilerini demokratik yolla dile getiriyorlar. Bu evlatları suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu gençlerin içinde en ufak bir kötülük olduğunu zannedenler bu meydana iyi baksınlar. Bu gençler depremlerde orman yangınlarında kimseden emir beklemeden en önde yardıma koşanladır. Bu ülkenin tüm gençleri bizim evladımızdır. Bütün anneler bunu böyle bilir böyle hisseder. Evlatlarımıza haksız hukuksuz yere siyasi maksatlarla kolayca suçlu ilan edip parmaklıklar ardına koyamazsınız! Adaletsizliğe itiraz eden haklarını arayan evlatlarımıza türlü türlü eziyetler yaşatamazsınız. Türkiye kendi evlatlarına kendi evlatlar eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz olmayacak. Haksızlığa karşı durmanın partisi ideolojisi yoktur. Bu bir vicdan meselesidir. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. İyi insanların temiz kalplerine dualarına yenileceksiniz. Bir avuç insan yenilecek milletçe kardeşliğimizi kazanacağız. Bu ülkeyi sevgi kurtaracak. Biliyorum benimle aynı duyguları aynı umudu paylaşıyorsunuz varlığınızla güç veriyorsunuz. Tekrar etmek istiyorum; adalet yasaklanamaz! Vicdan hapsedilemez! Ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Mansur Yavaş'tan gençlere: Doğruyu yapıyorsunuz!

"Bu ülkede artık sabah güneş doğarken umut doğmuyor" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş şöyle devam etti:

"Gençler gitmek istiyor. İş yok, umut yok. Hepimiz zamanında haksızlar hukuksuzluklar karşısında yer aldık, yeri geldi meydanlara indik. Memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Bizim de önderimiz bugünkü gençler gibi Atatürk idi. Bizim dönemimizde de yapay ayrılıklar vardı. Şimdi gençler arasında tam bir bütünlük var. Anayasal taleplerini medenice kullanan gençlerimizi kutluyorum. Doğruyu yapıyorsunuz. Tam yanı başınızdayız.

Bu ülkenin bir umudu var. O umut okul kapısında bekleyen sabah gözaltı aracıyla tanışan gençlerimizdir. O gençleri korkutmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki gençler korkuyu değil umudu Atatürk'ten öğrendi. Zapt etmeye çalıştıkları şey bir gençliğin özgürlük talebidir. Gençlik susmaz. Gençlik bir fikirdir, bu ülkenin teminatı ve yüz akıdır."

Mitingi Silivri'den takip eden İmamoğlu'ndan mesaj

İmamoğlu'nun mitingi Silivri'den takip ettiği öğrenildi. İmamoğlu'nun mesajı ise şöyle:

"Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardında haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Her şeyi kendisi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor. 3 günde 26 milyar dolar uçup gitti. Hiç utanmadan bunun sorumluluğunu da protesto halkını kullanan halkımıza yüklüyorlar. Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten kaçan hamlesiyle kendisini sevenleri utandırıyor.

Millet iradesine değil ele geçirdikleri güce inananlar kaybedecekler. Hep birlikte iktidarın hesabını boşa çıkardınız. Haklarınıza, geleceğinize ve özgürlüğünüze sahip çıktınız. Atatürk'ün dediği gibi hepiniz özgürlük benim karakterimdir dediniz. Sizinle gurur duyuyorum. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz."

Mektubun kalanı İmamoğlu'nun yapay zeka ile seslendirilmiş görüntüsü şöyle aktarıldı:

"Mertlikle namertliği yeneceğiz. Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi ben makama değil uzun, zorlu bir yola talibim. Bir avuç insanın daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok çünkü arkamda, yanımda siz varsınız. Millet zalimin zulmün karşısında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. millet tüm tuzakları ezip geçeceğini göstermiştir. Hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Ne olursa olsun bu mücadeleden bir adım geri atmam dedim. Sözümde duracağım asla geri adım atmayacağım. Cumhurbaşkanı adayı olarak dürüstçe, mertçe çalışacağım. Demokratik bir düzen için korkmamdan yılmadan yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a, sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür."

Özgür Özel: Korkuyu, endişeyi, yorgunluğu evde bıraktık!

CHP lideri Özel, mitingde şunları söyledi:

"Bugün burada böyle bir iradeyi ortaya koymak... Fikri ilk ortaya attığımızda meydan boş kalır, yanlış zaman dediler. Ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra sokağa çıkmayı neredeyse yasaklayıp, bütün ulaşım araçlarını durdurup, Saraçhane'ye gelen bütün yolları kesip, vapurları ve metroları durdurup bizi orada yalnız bırakmaya çalışanlara inat milyonlar bize şunu gösterdi; biz endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık! Bugün burada Türkiye'nin geleceğine el koyuyor, demokrasiyi ve geleceğimizi savunuyorsunuz. Yurt dışındaki belli odaklardan icazetli bir darbe planı harekete geçirildi. Türkiye'ye ihanet eden bir avuç insanın darbe girişimine hep birlikte tanık olduk. Kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapan, demokrasiyi rafa kaldırıp ölene kadar o koltuğu bırakmak istemeyen birinin ilk denemesiydi. En ciddi denemesiydi. Bunu siz püskürttünüz, darbecileri siz yendiniz!

İmamoğlu'nun çağrısını açıkladı: Dava TRT'de yayınlansın!

Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar."