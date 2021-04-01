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CHP'li Adıgüzel, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra Koronavirüs'e yakalananların listesini paylaştı

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CHP'li Adıgüzel, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra Koronavirüs'e yakalananların listesini paylaştı
CHP'li Adıgüzel, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra Koronavirüs'e yakalananların listesini paylaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, iki hafta önce yapılan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Koronavirüs'e yakalanan bazı AKP'lileri liste halinde paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Bakın teşkilatınızda birçok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz" diye seslendi.

Pandemi koşullarında Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi ve ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma konusu olmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Adıgüzel, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan ve Koronavirüs'e yakalanan bazı AKP'lileri gösteren sosyal medya paylaşımlarını derleyip liste haline getirdi. Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı listeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan bir çok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz" diye seslendi.

İşte Adıgüzel'in paylaşımı:

Adıgüzel'in yaptığı derlemeye göre AKP Kongresi sonrasında Koronavirüs'e yakalandığını duyuran AKP’liler şöyle:

“AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve eşi, AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Erenler ve eşi, Eski AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AKP Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AKP Eleşkirt Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Dırbo, AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram, Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AKP Bolu İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş, AKP Aybastı İlçe Başkanı Fazlı Eren'in, AKP Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, AKP Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul.”

Gökçek "Test yaptırdık" demişti

Tepki çeken görüntülere yanıtı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek vermişti. Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covid'li delege yok" demişti.(T24)

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