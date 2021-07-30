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CHP'li Ağbaba: Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hâlâ her felakette IBAN atıyorlar

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Ağbaba, "İktidar yine IBAN dağıtmaya başladı! Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hâlâ her felakette IBAN atıyorlar.
CHP'li Ağbaba: Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hâlâ her felakette IBAN atıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Nakdi yardım isteyen vatandaşlarımız oldu. Bu amaçla Valiliğimiz Antalya'da bir hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanımız da aradı 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki milletimiz cömerttir. Elinden gelen desteği her zaman yapar. Şu anda iaşe ve ayni olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç kalmadı. Nakdi yardım yapmak isteyenler de valiliğimizle temasa geçebilirler" açıklamasına göndermede bulunarak, "Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hala her felakette IBAN atıyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba, "İktidar yine IBAN dağıtmaya başladı! Millet vergilerle soyup soğana çevirdiler, hâlâ her felakette IBAN atıyorlar. Sel olur, IBAN,  deprem olur, IBAN, pandemi olur, IBAN IBAN'ı millete değil; vergileri saraylara, lüks uçağa, milyonluk arabalara harcayanlara atın!" ifadesini kullandı. 

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