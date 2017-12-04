CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a: Başkanımıza dokunulursa Türkiye’yi başına yıkarız

Ağbaba, CHP’nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Genel başkanımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Genel başkanımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız” dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği kongreye katıldı.

‘Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız’

DHA’nın aktardığına göre, partisinin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Ağbaba, cezaevleriyle tehdit edildiklerini savundu: “Cumhuriyet Halk Partisi, başta başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün parti yöneticileri bir tehditle karşı karşıya. Belgeler, ortaya çıkınca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticilerine bir fezleke gönderildi. Fezlekenin özü de ‘PKK, FETÖ, IŞİD örgütüyle iş birliği yapmak’. Benimle ilgili bir fezleke geldi. Bunun anlamı şu. Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız. 2019’a giderken, 2023 hedeflerinin önündeki en büyük engel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir. O nedenle bizleri susturmak istiyorlar.”

‘Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik “Yanına bırakmayacağım” sözlerini hatırlatan Ağbaba şöyle devam etti: “Biz, Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız. O kadar söyleyelim. Onların 2023 hedefleri. Nedir 2023 hedefleri? Cumhuriyetin yıkılışıdır, bunu bilin. 2023 hedeflerine giderken, önündeki en büyük engel, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz, sonuna kadar demokrasiyi savunacağız. Sonuna kadar cumhuriyeti savunacağız. Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’ü, onu savunmaya devam edeceğiz. Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde. Bunun bedeli, ölüm de olsa ondan korkan namerttir. Ona teslim olan namerttir.”

‘Bazı arkadaşlarımız HDP’ye çalıştı’

AA ise ilgili haberde Ağbaba’nın 7 Haziran 2015’deki genel seçimle ilgili “Bir kısım CHP’de politika yapan arkadaşlarımız, aday sıralamasında olmayınca gitti HDP’ye çalıştı” dediğini bildirdi.

AA haberinde Ağbaba şöyle dediği belirtildi: “Benim yüzüme ‘Oy vermeyeceğiz, HDP’ye vereceğiz’ diyen arkadaşlar da var. Bunları söylemek istemiyorum. Hatırlayın, otellerde toplantı yaptık, ‘Kendi içimizdeki bu HDP rüzgarını nasıl kırarız’ diye. Bütün ilçelerde gitmediğim, adım atmadığım köy kalmadı. Türkiye’nin en güzel kampanyasını yaptık. Bunları hatırlayalım. Biraz da kendi içimize bakalım.”