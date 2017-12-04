 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.215
  • Altın 159,395
  • Dolar 3,8902
  • Euro 4,6044
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a: Başkanımıza dokunulursa Türkiye’yi başına yıkarız

»
CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a: Başkanımıza dokunulursa Türkiye’yi başına yıkarız
Ağbaba, CHP’nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Genel başkanımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Genel başkanımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaevleri ile tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız” dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği kongreye katıldı.

‘Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız’

DHA’nın aktardığına göre, partisinin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Ağbaba, cezaevleriyle tehdit edildiklerini savundu: “Cumhuriyet Halk Partisi, başta başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün parti yöneticileri bir tehditle karşı karşıya. Belgeler, ortaya çıkınca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticilerine bir fezleke gönderildi. Fezlekenin özü de ‘PKK, FETÖ, IŞİD örgütüyle iş birliği yapmak’. Benimle ilgili bir fezleke geldi. Bunun anlamı şu. Bir kurumsal saldırıyla karşı karşıyayız. 2019’a giderken, 2023 hedeflerinin önündeki en büyük engel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir. O nedenle bizleri susturmak istiyorlar.”

‘Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik “Yanına bırakmayacağım” sözlerini hatırlatan Ağbaba şöyle devam etti:  “Biz, Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız. O kadar söyleyelim. Onların 2023 hedefleri. Nedir 2023 hedefleri? Cumhuriyetin yıkılışıdır, bunu bilin. 2023 hedeflerine giderken, önündeki en büyük engel, Cumhuriyet Halk Partisi. Biz, sonuna kadar demokrasiyi savunacağız. Sonuna kadar cumhuriyeti savunacağız. Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’ü, onu savunmaya devam edeceğiz. Bunun bedeli, cezaevi olabilir; başımızın üzerinde. Bunun bedeli, ölüm de olsa ondan korkan namerttir. Ona teslim olan namerttir.”

‘Bazı arkadaşlarımız HDP’ye çalıştı’

AA ise ilgili haberde Ağbaba’nın 7 Haziran 2015’deki genel seçimle ilgili “Bir kısım CHP’de politika yapan arkadaşlarımız, aday sıralamasında olmayınca gitti HDP’ye çalıştı” dediğini bildirdi.

AA haberinde Ağbaba şöyle dediği belirtildi: “Benim yüzüme ‘Oy vermeyeceğiz, HDP’ye vereceğiz’ diyen arkadaşlar da var. Bunları söylemek istemiyorum. Hatırlayın, otellerde toplantı yaptık, ‘Kendi içimizdeki bu HDP rüzgarını nasıl kırarız’ diye. Bütün ilçelerde gitmediğim, adım atmadığım köy kalmadı. Türkiye’nin en güzel kampanyasını yaptık. Bunları hatırlayalım. Biraz da kendi içimize bakalım.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan CHP’nin iddialarına yanıt verdi03 Aralık 2017 Pazar 18:09
  • Hatay’da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı03 Aralık 2017 Pazar 18:08
  • Erdoğan Atina yolcusu, Kıbrıs sorunu da gündemde02 Aralık 2017 Cumartesi 17:05
  • AKP Sözcüsü Ünal: Dağıtılan dekontlar fotokopi01 Aralık 2017 Cuma 17:09
  • Yıldırım'dan Sarraf'a: İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner01 Aralık 2017 Cuma 14:56
  • Eski CIA Direktörü Fuller hakkında FETÖ'den yakalama kararı01 Aralık 2017 Cuma 14:53
  • CHP Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri basına dağıttı01 Aralık 2017 Cuma 14:48
  • Zarrab: "Erdoğan ve Babacan şahsen talimat verdiler"30 Kasım 2017 Perşembe 18:42
  • TC Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Zarrab baskıyla iftiracı oldu30 Kasım 2017 Perşembe 17:36
  • Kılıçdaroğlu'nun iddialarına soruşturma30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti