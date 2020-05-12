CHP'li Altay: Hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine müsaademiz yok, sandık marifetiyle indireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sandık ve hukuk dışında hiçbir gücün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye dokunmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Sandık, hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur, olamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay, "Ben, Erdoğan'ın darbe paranoyası içinde olduğunu söylüyordum fakat görüyorum ki darbe paranoyasından ziyade darbe mağduriyetine yatan bir Erdoğan ve AK Parti üst yönetimiyle karşı karşıyayız. AK Parti'ye karşı olan herkes darbeci, AK Parti hükümetlerinin artık görev yapmamasını isteyen herkes terörist ve bu konuda AK Parti'yi eleştirenleri televizyonlarına çıkaran bütün televizyonlarda aynı şekilde terörist" ifadesini kullandı.

Geçmişte söyledikleri sözlerin 'darbe çağrısı' olarak yansıtıldığını dile getiren ve bunlara ilişkin örnekler veren Altay, şöyle konuştu:

"Erdoğan, 'sandıkta hesaplaşacağız' der bazen, evet seninle sandıkta hesaplaşacağız. Bu konuda aynı düşünüyoruz, için rahat olsun ama sandığı tekmeleyen sensin. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sonucunu beğenmediğin için sandığı deviren sensin, 2017 referandumunda kanunda açıkça yazmasına rağmen mühürsüz oylar geçerli saydırarak sandığa şer karıştıran sensin, seçilmiş genel başkanını bir darbe yapmak suretiyle başbakanlıktan ve genel başkanlıktan indiren de sensin ve sonra geleceksin darbe edebiyatı yapacaksın. Hakikaten darbe paranoyası mı yaşıyor yoksa darbe mağduriyetine mi yatıyor anlamış değilim ama bir şey söyleyeyim; 12 Eylül'ü göklere çıkaran ve aynı şekilde 28 Şubat'a övgüler düzen Fethullah Gülen ile yıllarca o zaman niye iş birliği yaptın? 17-25 Aralık'a kadar 12 Eylül'e övgüler düzen Gülen ile niye kol kola yürüdün, devleti ona teslim ettin?

"Bütün darbelerden en olumsuz etkilenen parti CHP'dir"

Erdoğan şunu bilmelidir: Her darbe bir siyasi projedir ve arkasında dış destek vardır. Burada darbelerden sonra sonuçların kime yaradığına bakmak lazım. CHP için 27 Mayıs ile 12 Eylül aynıdır. 12 Mart ile 28 Şubat aynıdır. 27 Nisan, 15 Temmuz hepsi aynıdır, lanetlenmelidir ama üç darbe var ki şu veya bu şekilde bundan Erdoğan istifade etti. 28 Şubat üzerinden siyasi yürüyüşe çıktı, 27 Nisan'da beslendi, 15 Temmuz darbesine de 'bu Allah'ın lütfu' dedi. Erdoğan, bir darbe muhakemesi yapacaksak sen önce 28 Şubat'ta mağdura yattın ama oradan yürüyüp beslendin. 27 Nisan muhtırasını yapanlara zırhlı jip aldın. 15 Temmuz darbesi için de 'Allah'ın lütfu' dedin. Bütün darbelerden en olumsuz etkilenen parti CHP'dir. Bütün darbelerde en ağır bedeli ödeyen Türkiye'nin devrimcileridir. Bu kadar basit."

"Muhalefetin görevi iktidarı indirmektir"

CHP'li Altay, sandık ve hukuk dışında hiçbir gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye dokunmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Sandık, hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur, olamaz. Ama muhalefetin görevi iktidarı indirmektir. Milleti ikna edip, sandıkla iktidarı indirmektir" diye konuştu. s