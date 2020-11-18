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CHP'li Antmen: Bakanlık yalan söylüyor, Koronavirüs nedeniyle 40 bine yakın kişi öldü

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CHP'li Antmen: Bakanlık yalan söylüyor, Koronavirüs nedeniyle 40 bine yakın kişi öldü
CHP'li Antmen: Bakanlık yalan söylüyor, Koronavirüs nedeniyle 40 bine yakın kişi öldü

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ölüm sayısını 11 bin 601 kişi olarak açıkladığını hatırlatarak "Bu çok büyük bir yalan. Bu, çöken sağlık sistemi gerçeğinin saklanma çabasıdır. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve iktidarın Covid kaynaklı ölüm sayılarında halka yalan söylediğini savundu. 

Antmen, “Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım itibariyle Türkiye’de şu ana kadar 11 bin 601 vatandaşımızın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 417 bin 594 kişinin de bu hastalığa yakalandığı bilgisini paylaştı. Bu çok büyük bir yalan. Bu, çöken sağlık sistemi gerçeğinin saklanma çabasıdır. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Antmen, günde 500 e yakın kişinin Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirdiğini öne sürerek “Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler tamamen yalan ve aldatmacadır. Türkiye’de şu anda günlük vaka sayısı 50 bine dayanmış durumda. İktidar, salgını önleme konusunu eline yüzüne bulaştırmıştır. Şimdi telaşla da rakamları saklayarak bunu örtme çabasına girmiştir. Sayıların doğru verilmemesi nedeni ile de bir rehavet ortamı yaratılmış, bu da vaka ve ölüm sayılarının artmasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Alpay, şöyle konuştu: 

"Sadece İstanbul'da 11 binden fazla insan öldü"

"Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım’a kadar tüm Türkiye’de 11.601 kişinin Covid 19 virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu. Sadece İstanbul’da ölen sayısı 11 bin kişiyi geçti bugüne kadar. Sağlık Bakanının verdiği sayı yanlıştır. Halka açık bir şekilde yalan söylenmektedir. 13 Kasım’da Sağlık Bakanı Tüm Türkiye’de korona kaynaklı ölüm sayısını 93 olarak açıkladı. Oysa 13 Kasım Cuma günü Sadece İstanbul’da Covid nedeni ile ölen kişi sayısı 134’tü. Yine Sağlık Bakanlığı 14 Kasım Cumartesi günü tüm Türkiye’de korona kaynaklı ölüm sayısını 92 olarak açıkladı. Oysa aynı gün Sadece İstanbul’da Covid nedeniyle ölenlerin sayısı 168’di. Sağlık Bakanı’nın tüm Türkiye için verdiği ölüm rakamını sadece İstanbul ikiye katlıyor. Ekim ayında İstanbul’da 1242 vatandaşımız covid nedeniyle öldü. İstanbul’da Kasım ayının ilk 2 haftasında covid nedeniyle ölen kişi sayısı 1977 kişi."

15 Kasım’da Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye’de Covid kaynaklı 89 kişi öldü dedi. Oysa 15 Kasım’da sadece İstanbul’da 133 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Aynı gün Ankara’da 26, İzmir’de 37, Tekirdağ’da 10, Adana’da 5, Eskişehir ve Muğla’da 4, Antalya’da 2 kişi Covid 19 nedeni ile hayatını kaybetti. Yani Sağlık Bakanı’nın “Tüm Türkiye’de 89 kişi Covid nedeni ile vefat etti” dediği 15 Kasım Pazar günü sadece 8 ilin bile toplam Covid ölü sayısı 221’di."

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